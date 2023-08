I fondi raccolti saranno utilizzati per acquistare giochi per il parco del quartiere Vivaldi

Sabato 12 agosto la comunità italiana di Canberra in Australia ha tenuto un gala per raccogliere fondi per Conselice e sta predisponendo ulteriori attività a sostegno della raccolta.

«Una bella storia di amicizia nata tra il dottor Luigi Catizone e il dottor Giuseppe Perri già cittadino conselicese e medico presso l’allora ospedale di Conselice – ha dichiarato la sindaca Paola Pula, intervenuta in collegamento da remoto all’iniziativa -. Porto il saluto di tutti i cittadini di Conselice e ringrazio la comunità italiana di Canberra e il dottor Luigi Catizone, che dopo avermi contattata si è attivato per questa testimonianza di solidarietà; ringrazio tutti per aver pensato alla nostra comunità che sta soffrendo e che cerca di ripartire, anche con il sostegno di tante espressioni di volontariato e di solidarietà. Abbiamo pensato di destinare le risorse che raccoglierete per l’acquisto di attrezzature di gioco da inserire in un parco pubblico nel quartiere Vivaldi, di recente costruzione, abitato da coppie giovani con bambini e particolarmente colpito dall’alluvione».

«Ero in Italia e a Bologna per quasi due settimane, proprio nel mese di maggio, e ho vissuto da vicino il dramma che ha colpito la regione – racconta Luigi Catizone -. Avendo risieduto e lavorato per oltre 50 anni a Bologna ed avendo sposato una bolognese, ho forti legami con l’Emilia Romagna e ciò ha reso più doloroso per me quanto è accaduto. Rientrato in Australia, ho coinvolto il Comites (Comitato degli Italiani all’estero) di Canberra di cui sono vice presidente e il Ciao (Council of Italo Australian Organizations) di cui sono segretario, per fare qualcosa di concreto in aiuto alle popolazioni colpite, decidendo infine di effettuare una raccolta fondi a favore di Conselice. Allo scopo abbiamo organizzato per il 6 agosto un mercatino dell’usato con tanti articoli italiani presso il centro culturale italiano, grazie all’impegno e alla generosità di molte gentili signore della comunità. Poi, il 12 agosto, si è svolta una cena di gala nel migliore albergo di Canberra. Quest’ultimo evento era sotto il patrocinio dell’Ambasciata italiana in Australia ed erano presenti anche l’ambasciatore Paolo Crudele, oltre a 120 partecipanti di origine italiana e non solo. La risposta è stata compatta e la raccolta ampia e soddisfacente, grazie ad alcune aziende italiane e soprattutto a varie donazioni».