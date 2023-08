I lavori avranno una durata di circa due giorni

È previsto per martedì 22 agosto l’inizio dei lavori di ripristino del manto stradale in via Di Vittorio e largo De Gasperi, a Bagnacavallo.

In via Di Vittorio sarà rifatta l’intera pavimentazione stradale per un totale di circa 1.650 mq. Sarà inoltre realizzato un cavidotto di predisposizione per un futuro impianto semaforico per attraversamento pedonale. In largo de Gasperi è previsto il rifacimento di un tratto di pavimentazione stradale di circa 1.250 mq, quello che costeggia il polo scolastico e il Palazzetto dello Sport.

L’intervento, dell’importo totale di 50.000 euro, è finanziato per 30.000 euro da un contributo ministeriale (Decreto Ministero dell’Interno 14 gennaio 2022) e per i restanti 20.000 euro con risorse dirette del Comune.

I lavori avranno una durata di circa due giorni. Per effettuare le opere più velocemente è prevista la chiusura totale al traffico delle vie interessate; nelle strade limitrofe saranno indicati i percorsi alternativi.

Il progetto rientra nel programma di messa in sicurezza dei tratti delle strade del territorio comunale che risultano particolarmente ammalorati e necessitano di interventi di ripristino del manto stradale.