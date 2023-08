Messo a disposizione un fondo da 350 mila euro

L’Amministrazione Comunale ha messo a disposizione per le abitazioni alluvionate un proprio fondo per garantire interventi complementari a quelli già finanziati dalla Regione.

Le risorse attualmente disponibili sono 350 mila euro, alle quali se ne aggiungeranno altre in caso di necessità, e il contributo per ciascun immobile è di 1.000 euro.

La somma sarà devoluta a coloro che hanno presentato domanda di Contributo di Immediato Sostegno (CIS), la cui istruttoria si sia conclusa con esito positivo.

Il contributo, in aggiunta ai 5.000 euro della Regione Emilia-Romagna, servirà per il ripristino dei danni all’abitazione, alle pertinenze, alle aree per l’accesso e fruizione dell’abitazione, per gli interventi di pulizia e rimozione di acqua, fango, detriti e la sostituzione di beni mobili distrutti o danneggiati.

Questi provvedimenti sono stati assunti in attesa anche dei “ristori” che dovranno essere assegnati da parte del Governo per coloro che hanno subito danni ancora maggiori.

Il Sindaco di Cervia Massimo Medri ha dichiarato: “E’ questo un ulteriore sostegno che va ad integrare il contributo della Regione Emilia-Romagna per andare incontro nella gestione degli aspetti correnti della vita quotidiana, ai gravi disagi che hanno subito i cittadini alluvionati. L’amministrazione comunale ha ritenuto pertanto di mettere a disposizione anche un fondo proprio, valutato che le misure possono essere non sufficienti a far fronte alle esigenze di sistemazione delle abitazioni che hanno avuto danni. Ritengo che l’amministrazione ancora una volta abbia dato prova di essere sensibile, attenta e pronta a gestire le emergenze e le situazioni di criticità”.