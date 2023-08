Il cordoglio

La Bassa Romagna in lutto per la dipartita di Primo Mazzari, fondatore delle Distillerie Mazzari e storico titolare del Baccara di Lugo: “Caro Primo, sei stato un visionario, un imprenditore unico e carismatico, ma prima ancora e soprattutto un uomo di profondi valori e grande cuore che ha amato fino all’ultimo ognuno di noi, da quando in quel lontano 1958, hai fortemente creduto nel tuo sogno più grande fondando dal niente la tua amata Distilleria, impegnandoci ogni tua forza e dedicandole la tua vita” si legge nella pagina Facebook delle Distillerie Mazzari.

“Hai lasciato un’impronta profonda e indelebile in tutti coloro che ti hanno conosciuto, avendo una buona parola o un gesto di conforto per tutti, mai tirandoti indietro ogni qual volta qualcuno cercasse il tuo aiuto, un consiglio, un idea, sempre con il sorriso impresso sul volto.

Se oggi esistiamo e siamo un’Azienda ammirata e rispettata in tutto il mondo, è solo grazie a te, alla tua tenacia, al tuo coraggio, alla tua correttezza, e di questo te ne siamo e saremo eternamente grati.

Hai scritto una bellissima ed incredibile storia che noi tutti ci impegneremo a proseguire in tuo onore, riempiendo nuove pagine che siamo certi ti renderanno orgoglioso di noi.

E sappiamo che tu sarai lì ogni giorno, al nostro fianco, ad incoraggiarci a dare il meglio di noi stessi con la mente rivolta al domani, senza mai scoraggiarci davanti alle difficoltà ma cercando di trovare una soluzione vedendo anche nelle situazioni più avverse sempre un lato positivo, come tu ci hai insegnato.

Grazie per tutto ciò che hai fatto, e che siamo sicuri continuerai a fare anche da “lassù”, con la profonda passione, determinazione e lungimiranza che ti ha sempre contraddistinto.

Sei e sarai sempre nei nostri cuori.

I tuoi ragazzi e ragazze della Mazzari” conclude il cordoglio dell’azienda.

“L’Amministrazione comunale si unisce al dolore delle famiglie Mazzari e Grilli per la scomparsa di Primo Mazzari” esordisce in una nota Enea Emiliani, sindaco di Sant’Agata sul Santerno. “Oltre a una cara persona – continua Emiliani -, se ne va un grande imprenditore, fondatore della Distillerie Mazzari, che ha scritto pezzi importanti della storia del nostro paese e non solo.Conserveremo un bel ricordo della persona e dell’imprenditore, con una visione sempre orientata al miglioramento e al progresso, senza mai far mancare l’attenzione, il rispetto e l’impegno verso la nostra comunità, attuando fattivamente una concreta responsabilità sociale d’impresa” conclude il sindaco di Sant’Agata sul Santerno.