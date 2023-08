14 denunciati per guida in stato di ebbrezza alcolica

I Carabinieri del Comando Provinciale di Ravenna, anche durante il decorso fine settimana hanno elevato il numero dei servizi, predisposti con la finalità di prevenire condotte pericolose sulle maggiori arterie, le infrazioni al Codice della Strada, ma anche i reati contro il patrimonio e la persona e innalzare la percezione di sicurezza.

Complessivamente, 220 le pattuglie attuate, tra le Stazioni i Nuclei Operativi e Radiomobili e i militari giunti in rinforzo, che hanno permesso l’identificazione di 945 persone, il controllo di 615 veicoli e di deferire in stato di libertà 28 persone.

In particolare, tra gli altri: 14 per “guida in stato di ebbrezza alcoolica”, 4 per “danneggiamento aggravato”, 3 per “ricettazione, porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere nonché uso indebito di carte di credito nonché invasione di edifici aggravato”, 2 per “lesioni personali aggravate”, 1 per “evasione dagli arresti domiciliari”, 1 per “violenza aggravata a Pubblico Ufficiale e porto abusivo di oggetti atti ad offendere”, 1 per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.

Inoltre, ulteriori 14 giovani sono stati sanzionati amministrativamente per guida in stato di ebbrezza alcolica. Complessivamente: 34 contravvenzioni al C.d.S. elevate, 22 patenti ritirate, 4 autovetture sottoposte a sequestro, 2 Carte di circolazioni ritirate.

Nei prossimi giorni, ulteriori controlli straordinari del territorio saranno disposti, considerato l’alto numero di persone presenti per garantire la sicurezza dei residenti e dei turisti.