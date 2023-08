Le risorse, derivate dalla raccolta fondi, servono ad affrontare le prime spese per il ripristino degli effetti personali, il rientro nell’abitazione,le spese per la mobilità

Sono 427i nuclei famigliari che hanno già ricevuto un contributo finanziato grazie alle donazioni ricevute dalla raccolta fondi dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

In totale si tratta di 232.783 euro erogati (in media 545 euro a nucleo), su un plafond di circa 500mila euro messo a disposizione dei residenti nel territorio la cui abitazione principale è stata interessata dai fenomeni alluvionali (escluse pertinenze, garage e autorimesse).

«Siamo consapevoli che per molti nostri concittadini non è che una goccia nel mare, ma purtroppo anche con la grande generosità che ci ha circondato, i fondi raccolti non sono sufficienti a incidere in modo significativo nel percorso di ritorno a una vita normale – ha sottolineato il sindaco Luca Piovaccari, referente per le Politiche socio sanitarie dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna -. Se non arriveranno supporti significativi dallo Stato, presto non saremo più in grado di sostenere la grande emergenza che il nostro territorio si è trovato da solo ad affrontare».

Il contributo si aggiunge ai Primi aiuti ai cittadini (Pac) erogati dall’Agenzia di Protezione civile, e può essere richiesto da chiunque si trovi in temporanea difficoltà economica nel sostenere le spese di ripristino di una «normale» quotidianità, quali per esempio: copertura del costo amministrativo per l’acquisto di un’auto usata; materiale scolastico; pagamento di una mensilità del mutuo dell’abitazione o del finanziamento acceso per l’acquisto di auto/cucina/lavatrice/frigorifero; pagamento di una mensilità di affitto, contributo per l’accesso ad una nuova abitazione permanente o temporanea nel caso di inagibilità.

I contributi sono assegnati sulla base di alcuni criteri di priorità quali il numero di adulti senza reddito presenti nel nucleo famigliare, il numero di figli minori o di anziani e persone disabili, nuclei monogenitoriali, reddito mensile attualmente percepito, ai quali si aggiungono quelli relativi alla caratteristica degli immobili (per esempio un’abitazione interamente collocata al piano terra, oppure dichiarata formalmente temporaneamente o permanentemente inagibile), ma non sono vincolati dall’Isee poiché si differenziano dai tradizionali percorsi di accompagnamento sociale che gli enti erogano in via ordinaria.

Le liquidazioni dei contributi concessi sono pressoché immediate, poiché gestiti direttamente dall’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

Per richiedere il contributo è necessario prendere appuntamento con gli operatori sociali presso lo Sportello socio-educativo del proprio Comune di residenza dalle 8.30 alle 12.30 chiamando i seguenti numeri:

Alfonsine 0544 866635 (brunie@unione.labassaromagna.it);

Bagnacavallo 0545 280866 (patuellie@unione.labassaromagna.it);

Bagnara di Romagna 0545 905502 (farolfig@unione.labassaromagna.it);

Conselice 0545 986976 (gondonic@unione.labassaromagna.it);

Cotignola 0545 908872 (sibonii@unione.labassaromagna.it);

Lugo 0545 299385 – 299330 (sportellosociale@unione.labassaromagna.it);

Massa Lombarda 0545 985886 (baronir@unione.labassaromagna.it);

Sant’Agata sul Santerno 0545 919914 (cappellisi@unione.labassaromagna.it).