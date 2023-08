Giornata all’insegna della didattica e del divertimento per i piccoli seguiti dalla Auxilia Onlus

Per il secondo anno 35 bambini seguiti dalla Auxilia Onlus, che svolge a Cervia attività di volontariato con bambini e adolescenti svantaggiati, saranno in spiaggia, il 25 agosto, per diplomarsi “baby Baywatch” con il Salvataggio della Cooperativa bagnini di Cervia – I piccoli marinai, impegnati in una giornata all’insegna della didattica e del divertimento, avranno come “professori” i marinai vestiti di rosso, che formeranno i ragazzi a terra, sulle attività marinaresche e in mare sulla voga, a bordo dei “baby mosconi”

L’Associazione Auxilia Onlus svolge a Cervia attività di volontariato con bambini e adolescenti svantaggiati e sviluppa diversi progetti per l’assistenza ai bambini afflitti da problemi di diverso genere, oltre a progetti di inclusione, accoglienza e accompagnamento delle persone in fuga dalla guerra.

Tra le tante attività svolte dall’associazione Auxilia c’è quella del Centro Estivo, seguito da Elena Alessandrini e dalla coordinatrice Brigitta Bonaldo che giovedì 25 agosto porteranno in spiaggia 35 bambini per imparare l’attività del salvataggio tra didattica e divertimento. È il secondo anno che si realizza questo progetto grazie all’accordo con la Cooperativa bagnini di Cervia.

Dalle 9.00 in poi, all’altezza del Bagno Samuele di Milano Marittima, i ragazzi si potranno cimentare con le lezioni didattiche sulle caratteristiche del mare approfondendo argomenti quali: come comportarsi in spiaggia e in acqua, i danni del sole sulla pelle, le regole del bagno in mare, la giusta alimentazione fino ai significati delle bandiere e alle caratteristiche della fauna marina. Inoltre saranno informati sulla sicurezza, cioè sull’attività del Salvataggio, insieme ai marinai per poi, infine, mettersi alla prova in mare e imparare la voga, a bordo dei “baby mosconi”, i mosconi a misura di bambino realizzati dalla ditta De Biagi (storici artigiani produttori dei classici mosconi rossi) per la Cooperativa bagnini.

“Siamo molto fieri di poter portare avanti anche quest’anno il progetto realizzato con l’associazione Auxilia – afferma Fabio Ceccaroni presidente della Cooperativa bagnini di Cervia -. L’intento è quello di informare e formare i bambini sulla sicurezza in mare, ma anche di far passare loro una bella giornata all’insegna del divertimento. Auxilia è impegnata con i ragazzi svantaggiati e poter consegnare a questi bambini il diploma del baby baywatch è sicuramente una bellissima emozione”.