Resta ora soltanto da realizzare la segnaletica orizzontale

Si sono conclusi in due giorni i lavori di ripristino del manto stradale in via Di Vittorio e largo De Gasperi, a Bagnacavallo. Resta ora soltanto da realizzare la segnaletica orizzontale.

In via Di Vittorio è stata rifatta l’intera pavimentazione stradale per un totale di circa 1.650 metri quadrati ed è stato realizzato un cavidotto di predisposizione per un futuro impianto semaforico per attraversamento pedonale. In largo de Gasperi si è invece proceduto al rifacimento di un tratto di pavimentazione stradale di circa 1.250 metri quadrati che costeggia il polo scolastico e il Palazzetto dello Sport.

L’intervento, dell’importo totale di 50.000 euro, è stato finanziato per 30.000 euro da un contributo ministeriale (Decreto Ministero dell’Interno 14 gennaio 2022) e per i restanti 20.000 euro con risorse dirette del Comune.

Il progetto rientrava nel programma di messa in sicurezza dei tratti di strade del territorio comunale che risultano particolarmente ammalorati e necessitano di interventi di ripristino del manto stradale.