Interventi di Rfi per il rinnovo della linea Ferrara-Ravenna, divieto di transito in diverse strade da domenica e lunedì

Per consentire la realizzazione di alcuni lavori di Rfi, legati al rinnovo dell’infrastruttura fra le stazioni di Alfonsine e Ravenna sulla linea Ferrara – Ravenna, verranno chiusi temporaneamente tre passaggi a livello: via Canala, via Canalazzo e vicolo San Sebastiano. Il traffico stradale sarà deviato su itinerari alternativi opportunamente indicati.

Nel dettaglio, in via Canala verrà istituito il divieto di transito per tutti i veicoli in corrispondenza del passaggio a livello, dalle 22 del 27 agosto alle 16 del 6 settembre; conseguentemente a ciò nei tratti di via Canala compresi fra la SS. 16 Adriatica e via Canalazzo verrà istituito il divieto di transito per tutti i veicoli, eccetto autorizzati. In via Canalazzo, il divieto di transito per tutti i veicoli in corrispondenza del passaggio a livello, sarà dalle 10 del 28 agosto alle 16 del 12 settembre; conseguentemente a ciò nei tratti di via Canalazzo compresi fra la SS. 309 Romea dir e rotonda Polonia verrà istituito il divieto di transito per tutti i veicoli, eccetto autorizzati. I veicoli provenienti da Sant’Antonio diretti a Ravenna potranno seguire il percorso costituito da via Guiccioli, via Sant’Alberto, rotonda Svezia per poi proseguire su viale Mattei oppure via Naviglio, oppure via Teodora e via Zalamella e viceversa. Infine in vicolo San Sebastiano il divieto di transito per tutti i veicoli in corrispondenza del passaggio a livello, sarà dalle 10 del 28 agosto alle 16 del 12 settembre; conseguentemente a ciò nei tratti di vicolo San Sebastiano compresi fra via Canalazzo e via Gregoriana verrà istituito il divieto di transito per tutti i veicoli, eccetto autorizzati. I veicoli provenienti da via Canalazzo diretti in via Gregoriana potranno seguire il percorso costituito da rotonda Polonia, via Naviglio, via Fosso Dimiglio, rotonda Svezia, via dell’Agricoltura, via Monte Rosa, via Monte Bianco e viceversa.