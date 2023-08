Incidente nella notte nella rotonda dei Pinaroli in via Trieste

Grave incidente nella notte tra giovedì 24 e venerdì 25 agosto in via Trieste a Marina di Ravenna. Per cause in corso di accertamento, un 27enne centauro, che proveniva da Marina di Ravenna ad alta velocità, si è schiantato con la propria moto contro la rotonda dei Pinaroli. Nel violento impatto la moto, una Ducati, è andata quasi totalmente distrutta e il ragazzo è stato sbalzato oltre la rotonda stessa.

Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118 con ambulanza, auto medica ed elicottero, con il quale il 27enne è stato trasportato con codice di massima gravità all’Ospedale Bufalini di Cesena. Sul luogo dello schianto anche la Polizia Locale per i rilievi di legge.