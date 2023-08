Intervento da quasi 500mila euro a Pisignano

Lunedì 28 agosto partirà il cantiere per la ricostruzione del ponte sullo scolo consorziale Veneziana, nell’abitato di Pisignano, lungo la strada provinciale 32 Confine – Crociarone – Salara e Ruggine, crollato a seguito dell’alluvione.

L’intervento, del valore di 475.800 euro, consisterà nella realizzazione di un nuovo ponte, a sostituzione del precedente, risalente al dopoguerra, demolito dall’evento di piena correlato all’eccezionale fenomeno alluvionale.

Saranno impiegati manufatti scatolari prefabbricati in cemento armato, soluzione che permette di ridurre i tempi di realizzazione e di garantire prestazioni strutturali ed idrauliche idonee.

Si prevede di concludere i lavori entro l’autunno, anche in considerazione del fatto che comporteranno l’esecuzione di specifiche lavorazioni finalizzate alla risoluzione delle interferenze in essere con le numerose reti dei servizi pubblici presenti.

“La Provincia – dichiara il presidente Michele de Pascale – anticiperà le risorse necessarie intervenendo in somma urgenza. È quello che abbiamo fatto finora per numerosi interventi, senza aspettare di avere trasferimenti statali e nemmeno certezze sul loro rimborso, avendo come priorità quella di ripristinare il più rapidamente possibile la fruizione stradale e di creare nuove opere ancora migliori di quelle precedenti, a servizio della cittadinanza. Ieri, finalmente, in un incontro svoltosi in Regione a Bologna con la struttura commissariale, abbiamo avuto la garanzia che saranno rimborsati agli enti locali tutti i fondi per le somme urgenze e che saranno finanziati ulteriori interventi urgenti, per un ammontare complessivo di circa 700 milioni. Si tratta di un risultato positivo, ma ovviamente non dimentichiamo che rimangono aperte due questioni fondamentali, sulle quali la nostra attenzione resta altissima: quella degli indennizzi e quella dello stato della rete fluviale”.