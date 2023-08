Sul posto, oltre ai mezzi di soccorso, i Vigili del Fuoco, la Polizia locale e la Polizia stradale

A causa di un incidente avvenuto in via Canale Magni con il ribaltamento di un’autocisterna che trasportava alcol etilico, è stata chiusa al traffico la rotonda degli Spedizionieri, mentre resta aperta al traffico in entrambe le direzioni la SS 309 Romea.

Sul posto sono intervenuti, oltre ai mezzi di soccorso, i Vigili del Fuoco, la Polizia locale e la Polizia stradale. I Vigili del Fuoco stanno valutando il trasferimento del liquido trasportato in un’altra autocisterna e potrebbero rendersi necessarie ulteriori variazioni alla circolazione.

“Ringrazio di cuore i Vigili del fuoco – afferma il sindaco Michele de Pascale – che come sempre sono intervenuti prontamente mettendo in sicurezza l’area. La situazione è sotto controllo, ma si sono purtroppo rese necessarie modifiche alla viabilità. Un ringraziamento anche agli agenti della Polizia stradale e locale sul posto per la gestione del traffico”.