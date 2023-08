Diversi i feriti soccorsi dal personale del 118

Incidente con ben sette veicoli coinvolti nella mattinata di oggi, martedì 29 agosto poco dopo le 10, sulla Ravegnana all’altezza di Coccolia.

Per cause in fase d’accertamento da parte della Polizia Locale di Ravenna, pare che un camion abbia tamponato sei auto che si trovavano ferme in fila al semaforo temporaneo installato per i lavori stradali.

Intervenuto sul posto il personale del 118 con ambulanze, automedicalizzata ed elimedica, affiancato dai Vigili del Fuoco di Forlì e di Ravenna, per soccorrere i feriti, che dalle prime informazioni pare siano quattro, di cui due trasportati al Bufalini di Cesena, uno in elimedica e l’altro su ruote.