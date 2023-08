Il cordoglio di Giannantonio Mingozzi (Pri)

“A seguito di una breve ed impietosa malattia ci ha lasciato Giampiero Raffi, 63 anni, sanmichelese dalla nascita, agricoltore appassionato e sempre disponibile in ogni occasione di impegno civico e di esigenze della comunità” ricorda l’amico Giannantonio Mingozzi. “Una famiglia storica, la sua, di nobili origini ma che Giampiero non ha mai né vantato né esibito, perché non gli piaceva apparire qualcosa di diverso dall’amico e dal cittadino comune; come indipendente dell’Edera è stato più volte eletto nella circoscrizione di Piangipane ed ha sempre seguito le problematiche che richiedevano interventi pubblici e l’impegno dei privati, dalle strade di campagna sempre bisognose di manutenzione alle problematiche più vive delle coltivazioni agricole, anche dopo la recente alluvione che non ha lasciato indenni le terre di proprietà”. “Il primo la mattina a frequentare il circolo ed a scorrere e condividere i quotidiani nel bar, bravo nei consigli e nella attitudine a fare squadra, protagonista in Confagricoltura ma soprattutto persona ideale per mantenere quello spirito positivo che è il cemento delle piccole frazioni, per questo San Michele e noi tutti avvertiremo la sua mancanza e il vuoto che lascia”.