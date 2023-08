Dal 1 settembrel’Ufficio Contributi Alluvione del Comune di Russi riceve le richieste di saldo ed è a disposizione per offrire consulenza previo appuntamento

Come previsto dall’Ordinanza del Dipartimento nazionale di Protezione Civile n. 999/2023, tutti i soggetti che hanno presentato entro il 30 agosto 2023 la richiesta di acconto del Contributo per l’Immediato Sostegno dovranno obbligatoriamente presentare la Richiesta di saldo entro il 31 ottobre 2023.

La presentazione della richiesta di saldo è obbligatoria per la rendicontazione delle spese sostenute con l’acconto accreditato (3.000,00 euro) e qualora la spesa sostenuta e documentata sia maggiore dell’acconto per ricevere l’eventuale saldo (2.000,00 euro), nonché per ottenere un ulteriore contributo forfetario di 750,00 euro a titolo di concorso alle spese per l’effettuazione della perizia dei danni.

La richiesta deve essere presentata utilizzando il MODULO B1, reperibile sul sito del Comune (www.comune.russi.ra.it) nella sezione Emergenza alluvione/Contributi per chi ha subito danni, debitamente compilato e corredato dalla documentazione giustificativa della spesa (scontrini e/o fatture in cui è evidenziato la natura del bene acquistato / della prestazione ricevuta) anche in relazione all’acconto percepito, ad eccezione della quota forfetaria di 750 €.

Qualora non venga presentata la domanda di saldo e/o non venga prodotta adeguata documentazione giustificativa dell’intera spesa sostenuta, la Pubblica Amministrazione procederà alla richiesta di restituzione dell’intera somma dell’acconto (3000 euro) o della quota non spesa.

La richiesta può essere presentata:

via email all’indirizzo PEC: pg.comune.russi.ra.it@legalmail.it (NB: la casella è abilitata a ricevere anche mail non provenienti da indirizzi Pec)

per raccomandata postale all’indirizzo Comune di Russi, piazza Farini 1, 48026 Russi (Ra)

previo appuntamento a mano all’Ufficio Contributi Alluvione presso gli uffici comunali dell’Area urbanistica, edilizia privata e ambiente di via Emilio Babini n. 1, Russi

Dal 1 settembre 2023, considerato l’ingente numero di Richieste di acconto pervenute al Comune, nonché la complessità della rendicontazione delle spese ammissibili, al fine di garantire una adeguata riservatezza dei soggetti interessati, l’Ufficio Contributi Alluvione riceve le richieste di saldo e si mette a disposizione per offrire consulenza presso gli uffici comunali dell’Area urbanistica, edilizia privata e ambiente di via Emilio Babini n. 1, Russi previo appuntamento dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.30 e giovedì dalle 14.30 alle 16.30.

L’appuntamento può essere richiesto tramite contatto telefonico al numero 353 4529272 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e martedì e giovedì dalle 15 alle 17.30) o via mail all’indirizzo contributialluvione@comune.russi.ra.it