L’appuntamento per domenica 3 settembre è dalle 10 alle 12 nell’angolo fra le vie Cocchi e Aguta, a Villanova

Prosegue l’impegno dell’Amministrazione comunale di Bagnacavallo per fornire informazioni e supporto alla popolazione colpita dalle alluvioni di maggio.

Accanto agli incontri pubblici nelle frazioni e nel capoluogo, sarà organizzato nelle prossime settimane un punto di ascolto mobile grazie al camper del gruppo comunale di Protezione civile che si sposterà nei vari territori colpiti, partendo domenica 3 settembre da Villanova.

I cittadini e le imprese potranno recarsi liberamente nel punto di ascolto più vicino. Saranno presenti rappresentanti dell’Amministrazione comunale e della Protezione civile per condividere informazioni, richieste ed esigenze.

Si proseguirà poi con altre sei tappe con orario dalle 16.30 alle 18.30 secondo il seguente calendario: mercoledì 6 Boncellino (angolo via Muraglione – via Boncellino), giovedì 7 Traversara (parcheggio del cimitero), lunedì 11 via Vecchia Albergone, venerdì 15 via Caduti del Lavoro, lunedì 18 area Redino-via Teodora, mercoledì 20 via Ca’ del Vento, zona artigianale.

Per informazioni:

partecipazione@comune.bagnacavallo.ra.it

0545 280864

www.comune.bagnacavallo.ra.it