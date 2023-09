Dal 4 settembre interventi sulla carreggiata stradale e, a seguire, sui marciapiedi e nel parcheggio pubblico adiacente al parco Masoni

Nell’ambito dell’appalto in corso relativo alla manutenzione delle strade del centro abitato di Russi, proseguono i lavori che fino ad oggi hanno visto interessate le banchine delle vie Giusti e Petrarca. Lunedì 4 settembre prenderanno il via i lavori di asfaltatura previsti in via Don Minzoni.

I lavori procederanno in due distinte fasi. Nella prima, che precede la Fira di Sett Dulur e l’apertura delle scuole, verranno sistemati i tratti ammalorati delle carreggiate stradali comprese tra Via Trieste e Via Galilei. La seconda invece, prevista alla fine di settembre, riguarderà la sistemazione e l’asfaltatura di tratti di marciapiede e del parcheggio pubblico adiacente al parco Masoni. A completamento dell’appalto, infine, saranno asfaltate come da programma le vie Giusti, Petrarca e Alfieri.

Prima dell’inizio dei lavori sarà predisposta l’opportuna segnaletica per informare i cittadini del divieto di sosta in concomitanza dei lavori.

Per ogni chiarimento, segnalazione o altro, i cittadini possono contattare l’ufficio Lavori pubblici del Comune di Russi (tel. 0544-587623).