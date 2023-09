Tutte le modifiche della viabilità

Da lunedì 4 a giovedì 7 settembre (o comunque fino a termine lavori), in viale Baccarini, dopo la realizzazione del nuovo manto stradale, sono in programma i lavori di rifacimento della segnaletica stradale orizzontale e verticale. Per permettere l’intervento sono state adottate alcune modifiche alla viabilità. Nel dettaglio:

viale Baccarini nella carreggiata centrale tra piazzale Cesare Battisti e il semaforo di viale Tolosano; in via Roma tra via Salvolini e piazzale Cesare Battisti; in viale IV Novembre , sul lato Firenze della carreggiata principale, tra i civici 36 e 46 e sul lato Ravenna della carreggiata, tra via Masoni e via Salvolini (eccetto bus); via Salvolini per i primi 15 metri a partire dall’incrocio con via Roma; in via Oriani 12; in piazzale Sercognani 16.

DIVIETO DI TRANSITO su tutte le carreggiate (centrale e laterali) di viale Baccarini nel tratto tra piazzale Cesare Battisti e viale IV Novembre/via Tolosano; sono esclusi dal divieto i veicoli in uso a residenti o frontisti a cui sarà consentito circolare sulle carreggiate laterali.

La stazione ferroviaria potrà essere raggiunta percorrendo via Caldesi e via Roma. Il deflusso sarà possibile percorrendo il primo tratto di via Roma tra piazzale Cesare Battisti e via Salvolini, dove sarà previsto il doppio senso di circolazione, per poi proseguire lungo via Salvolini.