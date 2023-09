L’asta si terrà il 2 ottobre prossimo, il termine di presentazione delle offerte è il 29 settembre alle 13

È stata indetta un’asta pubblica per concedere in locazione un piccolo locale di proprietà comunale all’interno del Pavaglione. Il locale si trova in piazza Mazzini 55 e ha una superficie di mq 12,48. L’importo a base d’asta è di 4039,82 euro all’anno e le offerte presentate saranno valutate sia da un punto di vista tecnico che economico, verranno accettate offerte economiche esclusivamente in aumento rispetto alla base d’asta.

L’asta si terrà il 2 ottobre prossimo, il termine di presentazione delle offerte è il 29 settembre alle 13

Tutte le informazioni a questo link.