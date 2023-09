E’ la conseguenza dei danni provocati dall’alluvione del mese di maggio

Dopo la pausa estiva, cancellate le corse del Treno di Dante. Le autorità competenti (in primis i soggetti gestori della rete ferroviaria) hanno confermato l’impossibilità di accesso e di utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria a seguito degli eventi alluvionali e delle frane del maggio scorso, che hanno colpito la Romagna e le vicine colline. Ne deriva, conseguentemente, l’impossibilità per “Il Treno Di Dante” di fornire il proprio servizio e, se pur per cause estranee alla propria volontà, tutte le corse in programma nei mesi di settembre e ottobre sono state cancellate, con conseguente rimborso dei biglietti e dei pacchetti turistici già venduti.

Le prenotazioni e le richieste per le corse di settembre e ottobre stavano andando molto bene e proiettavano il Treno di Dante verso una stagione autunnale migliore rispetto a quella del 2022.

Così come le prenotazioni della primavera 2023 avevano superato di gran lunga i numeri della prima fase di programmazione dello scorso anno; basti pensare che le sole visite effettuate a Ravenna dai viaggiatori del Treno di Dante, sempre nella primavera 2023, avevano avuto un incremento del +45% rispetto a tutto il 2022.

Per rimanere sempre aggiornati sul Treno di Dante: www.iltrenodidante.it