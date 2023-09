L’intervento di Italia Nostra e WWF Ravenna

Italia Nostra sezione di Ravenna, WWF Ravenna intervengono ancora sul tema dell’Ortazzo.

Il tema “resta ancora senza risposta, e destano preoccupazione le recenti ipotesi di vendita apparse sulla stampa”.

Ad oggi, evidenziano le associazioni, non si sa “Perché il Comune di Ravenna abbia depennato i 514.400 mila euro previsti per l’acquisto almeno da quanto la proprietà andò in liquidazione (2017, presente sul DUP dal 2019). Su questo il sindaco non ha mai fornito alcuna risposta.

Perché, “nonostante il piano di stazione del Parco del Delta del Po, redatto nel 2012” “ne prevedesse già da allora l’acquisto, ad oggi il Parco possa dichiarare prima di aver bussato invano a tutti gli Enti per ottenere supporto economico, poi di non averlo ricevuto dalla Regione. Pensare che 11 anni siano stati troppo pochi per organizzarsi, lascia allibiti”.

Le associazioni ritengono inoltre “del tutto confuso” il quadro legato anche alle mappe catastali, che non indicherebbero con precisione i “terreni fabbricabili”. “Aggiungiamo poi i rapidi passaggi di mano” della proprietà.

“Desta infine sgomento il silenzio che ha avvolto la vicenda, sebbene della possibile vendita si sapesse dal 2017 e l’intenzione effettiva fosse stata comunicata agli enti almeno da ottobre 2022”. Le associazioni si domandano dove risiedessero le difficoltà. Inoltre: “il Parco ha informato prontamente Comuni ed associazioni convocando Comitato e Consulta, il Comune ha riferito al Consiglio comunale, in Regione se n’è parlato? Lo Stato, che possiede le due Riserve Naturali statali confinanti, si è espresso? Il nulla. Nessuno avrebbe saputo della vendita ad un altro privato, a 10 cent di euro a mq, dei 500 ettari di una delle più rilevanti aree del patrimonio ambientale europeo, nonché la più importante zona naturale costiera della riviera emiliano romagnola soffocata dal cemento”.

E dopo le rassicurazioni sull’inedificabilità dell’area “e l’attacco a chi domandava chiarezza, ora si aprono prospettive altrettanto inquietanti, che andrebbero a stravolgere per sempre il prezioso, rarissimo e delicato ecosistema consolidato ed accresciuto in quasi 50 anni di libera evoluzione: si apprende che la proprietà potrebbe passare nuovamente di mano a breve a favore di uno ‘sfruttamento’ turistico leggero ‘dell’area’”.

“Altrove, come ad esempio nell’ordine del giorno presentato al Sindaco di Cervia dal gruppo consiliare ‘Uniti per Cervia’ si legge ‘effettuare interventi di manutenzione e riqualificazione in quella importante area verde del territorio’, e in altre notizie appare la parola quasi sempre portatrice di disastri se applicata all’ambiente, che è ‘valorizzazione’. Manutenzione del verde per ridurre a parchetto attrezzato un’area che fa della selvaggia naturalità degli ecosistemi il suo valore preziosissimo ed unico?”.

Va detto che l’ordine del giorno di “Uniti per Cervia” ribadisce l’importanza strategica dell’area dal punto di vista naturalistico e ambientale. E ne auspica l’acquisizione da parte del Parco del Delta.

“Insomma uno scenario via via sempre più confuso e preoccupante, a cui è necessario prestare la massima attenzione. Italia Nostra sezione di Ravenna e WWF Ravenna stanno cercando di aver chiaro il quadro completo per poi procedere con azioni e proposte”.