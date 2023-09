La giovane è stata portata in ospedale a Ravenna, la mamma al Bufalini di Cesena

Incidente questa mattina, lunedì 4 settembre, verso le 11: una microcar condotta da una ragazza con a bordo la madre, stava percorrendo via Dismano da Ravenna verso Cesena quando, per cause ancora in fase d’accertamento da parte della Polizia locale di Ravenna, giunta all’altezza di Borgo Faina ha perso il controllo del veicolo finendo ruote al’aria.

Immediato l’intervento del personale sanitario del 118 che ha provveduto a trasportare la giovane con codice di media gravità al Santa Maria delle Croci di Ravenna, mentre la madre, che riportava ferite più gravi, è stata portata al Bufalini di Cesena con codice di massima gravità.

Strada a senso unico alternato per permettere la rimozione del veicolo e i rilievi di legge.