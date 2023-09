sparita dall’azienda Longanesi di Boncellino durante le alluvioni di maggio

Entusiasmo ed emozione hanno accolto il ritorno dell’iniziativa “La Piazza in tavola” e con essa, sabato 2 settembre, il ritorno a Bagnacavallo dell’insegna del Bursôn sparita dall’azienda Longanesi di Boncellino durante le alluvioni di maggio.

Alla manifestazione promossa dalla Pro Loco con numerose associazioni del territorio, infatti, ha partecipato una delegazione della Pro Loco di Casalabate-Marina di Trepuzzi, accolta nel pomeriggio in Municipio dalla sindaca Eleonora Proni, dalle presidenti della Pro Loco Marisa Fontana e dell’associazione Amici di Neresheim Gabriella Foschini e da Massimo Geminiani e Pierluigi Ravagli del Lions Club Bagnacavallo.

La delegazione era guidata dalla presidente del Consiglio comunale del Comune di Trepuzzi, Anna Maria Capodieci, e dal presidente della Pro Loco di Casalabate Ilio Spalluto, che nel mese di luglio ha ritrovato sulle spiagge di Casalabate l’insegna trasportata dalle correnti dell’Adriatico per circa 800 chilometri.

In serata, sono stati gli stessi Anna Maria Capodieci e Ilio Spalluto a restituire l’insegna a Daniele Longanesi, in un momento molto emozionante per tutta la comunità bagnacavallese. Era presente la sindaca Eleonora Proni.

Le associazioni promotrici hanno colto l’occasione per ringraziare alcune realtà che hanno collaborato con loro in occasione dell’emergenza alluvione. È intervenuto il vicepresidente dell’associazione dei gemellaggi di Neresheim Francesco Tartaglia: la città tedesca gemellata con Bagnacavallo ha infatti raccolto circa 20.000 euro in varie occasioni, che sono stati poi utilizzati per finanziare lavori di rimozione del fango e per far fronte a richieste urgenti di persone in particolare difficoltà.

Erano inoltre presenti rappresentanti della Pro Loco di Seravezza, in Toscana, e della Rassegna Müller Thurgau Valle di Cembra, che assieme alla Pro Loco di Pegognaga hanno donato fondi alla Pro Loco bagnacavallese sempre in supporto delle famiglie colpite.“La Piazza in tavola” è stata organizzata dalla Pro Loco di Bagnacavallo con la collaborazione e il contributo del Comune e con: Amici di Neresheim, Lions club, Centro sociale amici dell’Abbondanza, Bagnacavallo Fa Centro, Avis, L’incontro di Villa Prati, Auser, I randagi della Bassa Romagna, Parrocchia di San Michele Arcangelo.