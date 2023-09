a sostegno del ripristino dell’impianto elettrico della scuola elementare e media

Martedì 5 settembre in Municipio a Bagnacavallo la BCC ravennate, forlivese e imolese ha consegnato ufficialmente al Comune un contributo di 38mila euro per la scuola di Villanova danneggiata dall’alluvione.

Erano presenti la sindaca Eleonora Proni, l’assessore ai Lavori pubblici Francesco Ravagli e il dirigente scolastico Moreno Folli; per la BCC sono intervenuti il presidente Giuseppe Gambi, la presidente di Comitato Locale-Lugo Emanuela Bacchilega e la capo Area Territoriale-Area di Lugo Fabiana Turchi.

La banca ha deliberato di aderire alla richiesta del Comune di Bagnacavallo, disponendo l’erogazione del contributo di 38mila a sostegno del ripristino dell’impianto elettrico della scuola elementare e media di Villanova di Bagnacavallo.

L’alluvione ha causato danni al centro della frazione di Villanova e anche gli edifici scolastici, dove in particolare è risultato danneggiato l’impianto elettrico.

«Uno dei principali obiettivi della nostra Banca – dichiara il presidente della BCC Giuseppe Gambi – è quello di sostenere il territorio in cui opera e in questo particolare momento abbiamo cercato di contribuire a tante iniziative disponendo l’erogazione straordinaria di 2 milioni di euro da destinare ad iniziative specifiche volte a mitigare i danni provocati dall’alluvione. In particolare, abbiamo accolto con entusiasmo la possibilità di contribuire a garantire una continuità operativa della scuola di Villanova consentendo così la regolare apertura del calendario scolastico il prossimo 15 settembre.»

«I nostri ringraziamenti vanno alla BCC – sottolinea la sindaca Eleonora Proni – per il grande senso di comunità e solidarietà dimostrato dopo gli avvenimenti di maggio accettando di sostenere l’onere di un importante intervento in uno degli ambiti fondamentali della società, la scuola. Questa vicinanza e questa coesione sono uno dei principali elementi di forza della nostra collettività, che contribuiscono in maniera importante alla ripartenza dopo eventi tragici come le alluvioni.»