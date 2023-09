Sarà attivo in prossimità del chilometro 141 da mercoledì 13 settembre

È programmata a partire dalle ore 00.00 di mercoledì 13 settembre (notte tra martedì 12 e mercoledì 13) l’attivazione in modalità sanzionatoria dell’autovelox installato su via Reale a Mezzano, in prossimità del chilometro 141. Il limite massimo consentito in quel tratto di strada è pari a 50 chilometri orari. Lo strumento, a differenza di quelli già installati nel territorio comunale, rileva i superamenti in entrambe le direzioni di marcia, ovvero sia in direzione Ravenna che Ferrara.

L’autovelox è stato installato il 31 agosto e l’1 settembre si è provveduto alle operazioni di taratura e verifica della funzionalità. Si evidenzia che nelle prime 24 ore dall’attivazione in modalità test sono state rilevate quasi 3.900 violazioni.

Chiunque superi i limiti massimi di velocità di non oltre 10 chilometri orari, è soggetto al pagamento di 42 euro (scontato a 29.40 euro se si paga entro 5 giorni dalla notifica del verbale); non vengono tolti punti dalla patente. Chi supera il limite massimo di velocità consentito di oltre 10 chilometri orari e di non oltre 40 chilometri orari, è soggetto al pagamento di 173 euro (scontato a 121.10 euro se si paga entro 5 giorni dalla notifica del verbale); vengono tolti 3 punti dalla patente. Chi supera i limiti massimi di velocità di oltre 40 chilometri orari, ma di non oltre 60 chilometri orari è soggetto al pagamento di 543 euro (non è ammesso il pagamento scontato); vengono tolti 6 punti e sospensione della patente da 1 a 3 mesi. Infine chi supera i limiti massimi di velocità di oltre 60 chilometri orari è tenuto al pagamento di 845 euro (non è ammesso il pagamento scontato); vengono tolti 10 punti e sospensione della patente da 6 a 12 mesi.