Tratto temporaneamente chiuso al traffico. Sul posto Vigili del Fuoco e Polizia Locale

A seguito dell’urto, da parte di un camion in transito lungo via Destra Canale Molinetto, della parte sottostante il cavalcavia, è stato in via precauzionale chiuso al transito il tratto di via Destra Canale Molinetto tra la rotonda Lituania e la nuova rotatoria in prossimità della Classicana.

Secondo una prima ricostruzione, un camion gru avrebbe sbattuto contro la volta del ponte, danneggiandolo leggermente e facendo appunto cadere in strada i detriti, poi segnalati da alcuni automobilisti.

Sul posto, tra gli altri, oltre alla Polizia locale per la gestione della viabilità e ai Vigili del fuoco, i tecnici di Anas, proprietaria del ponte, che stanno valutando le condizioni della struttura e le decisioni da prendere di conseguenza.

AGGIORNAMENTO

Il tratto di via Destra Canale Molinetto chiuso in via precauzionale al transito dopo che un camion aveva urtato la parte sottostante del cavalcavia della Classicana è stato riaperto al traffico in esito alle verifiche effettuate dai tecnici Anas, dalle quali è emerso che sussistono le condizioni di sicurezza per la riapertura. Anas ha inoltre riferito che nella giornata di domani verranno effettuate ulteriori verifiche e monitoraggi.