L’incidente mercoledì nel tardo pomeriggio a Faenza

E’ probabilmente stato un attimo di distrazione la causa del tamponamento avvenuto poco prima delle 19 di mercoledì in via Oberdan a Faenza. Il sinistro è avvenuto all’altezza delle strisce pedonali che si trovano di fronte al supermercato Lidl. Secondo una primissima ricostruzione, tutta da verificare, l’automobilista che proveniva dalla via Emilia e viaggiava verso il centro città, potrebbe essersi fermato proprio per concedere il passaggio ad alcuni pedoni che stavano attraversando quando la giovane donna che seguiva in sella alla sua bicicletta potrebbe non essersi accorta che il mezzo si era fermato, tamponandolo violentemente.

La malcapitata è caduta per terra battendo il capo pesantemente. Scattato l’allarme, partito da uno dei cellulari di qualcuno che aveva assistito alla scena, sul posto è arrivata un’ambulanza del 118, partita dalla postazione poco distante di via Emilia Ponente. Dopo una prima valutazione da parte del personale sanitario è stato richiesto l’intervento dell’eliambulanza che atterrata poco lontano ha poi trasportato la ferita al Trauma Center Bufalini di Cesena.