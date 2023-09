Nell’83° gruppo S.A.R. e nell’81° C.A.E.

Nella giornata di ieri, giovedì 7 settembre, nell’aeroporto militare di Cervia, sede del 15° stormo dell’Aeronautica militare, si sono svolte le cerimonie dei cambi di comando dell’83° gruppo S.A.R.-“Search and rescue” e dell’81° C.A.E.-“Centro addestramento equipaggi”.

Per il primo gruppo citato, Gianluca Terrenzi, Maggiore pilota, subentra a Francesco Di Leva, Tenente colonnello pilota; mentre, per il secondo gruppo nominato, Alfredo Pellegrino, Maggiore pilota, subentra ad Andrea Vettore, Tenente colonnello. Entrambi gli eventi, presieduti da Andrea Giuseppe Savina, Colonello pilota e comandante del 15° stormo, si sono svolti nell’hangar dell’83° gruppo volo, con la partecipazione di una rappresentanza del personale ed alla presenza dei familiari degli interessati.

In merito alla cerimonia del cambio di comando dell’83° gruppo S.A.R.-“Search and rescue”, si è espresso Francesco Di Leva, Tenente colonnello pilota, a cui è subentrato Gianluca Terrenzi, Maggiore pilota, con le seguenti parole: “Vorrei porre l’attenzione sul lavoro svolto dagli uomini e dalle donne dell’83° gruppo durante il mio mandato. È stato un anno tumultuoso, seppur breve, che ha visto, tra l’altro, gli equipaggi del 15° oltremodo impegnati durante l’emergenza alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna. Vorrei sottolineare che sono stati raggiunti gli obiettivi, piuttosto che elencare quanto fatto. Puntando a creare un ambiente sereno, sano e motivato, l’accresciuto spirito di corpo ha influito direttamente sulla qualità dei risultati ottenuti. Vorrei, poi, rivolgere un pensiero ai predecessori dell’83° gruppo e agli angeli del S.A.R. che, con l’estremo sacrificio, sono tuttora d’esempio per il corretto agire e di stimolo per il perseguimento degli obiettivi prefissati dalla forza armata”, ha terminato Di Leva.

Dopo il passaggio di consegne, avvenuto col simbolico scambio della bandiera del gruppo di volo e della formula di riconoscimento, è intervenuto anche Gianluca Terrenzi, Maggiore pilota a tutti gli effetti nuovo Comandante di gruppo dell’83° gruppo S.A.R.-“Search and rescue”, con le seguenti parole: “Innanzitutto, vorrei ringraziare le famiglie del personale dell’83°, in quanto il lavoro che gli uomini e le donne del S.A.R. devono portare a compimento quotidianamente, per il bene supremo della salvaguardia della vita umana, non può essere svolto se non grazie al costante supporto e sacrificio garantito dalle loro famiglie. Durante il mio percorso di vita operativa nel gruppo, il punto più alto è proprio quello di diventarne la guida. Vorrei, poi, elogiandone la professionalità e l’esperienza, soprattutto nell’ambito della ricerca e del soccorso, del personale, e li esorto a continuare così, dandogli supporto per affrontare col giusto piglio le future sfide. Infine, voglio assicurare il massimo impegno, conscio di potercela fare solo grazie al supporto di tutti”, ha concluso Terrenzi.

In seguito, ha preso la parola Andrea Giuseppe Savina, Colonello pilota e comandante del 15° stormo, che, tra l’altro, dalla sua costituzione ad oggi, gli equipaggi hanno salvato oltre 7800 persone in pericolo di vita, che si è espresso con le seguenti dichiarazioni: “Vorrei partire ringraziando tutti i presenti. Dopo, vorrei rivolgere un pensiero agli angeli del S.A.R e vorrei ringraziare il personale dell’83° gruppo volo per la passione, per il coraggio e per lo spirito di servizio, virtù che dimostrano un sincero attaccamento al reparto. I riconoscimenti ottenuti dall’83° gruppo in questi anni e gli sforzi profusi durante l’alluvione, avvalorati dall’importante testimonianza mediatica, sono la prova di quanto sia importante il lavoro svolto dal gruppo e dal reparto intero. Inoltre, mi piacerebbe ringraziare il Comandante uscente per la collaborazione e per la passione dimostrate, auguro al Comandante subentrante un proficuo periodo ricco di soddisfazioni, riconoscendo in lui lo spirito di sacrificio e l’abnegazione, ottimi presupposti per poter fare bene. In seguito, vorrei ringraziare i presenti e sottolineare l’indiscussa capacità dimostrata dall’81° C.A.E.-“Centro addestramento equipaggi” nel portare a compimento i compiti assegnati, superando ogni difficoltà. Poi, mi piacerebbe rimarcare il prezioso supporto fornito in occasione della recente emergenza che ha colpito l’Emilia-Romagna. Ringrazio il Comandante uscente per il lavoro svolto, riconoscendone la sua dedizione e la sua passione ed assicurando il massimo supporto da parte di ogni componente dello stormo al nuovo Comandante del centro addestramento. Infine, vorrei rivolgere pensiero agli angeli del S.A.R. e vorrei ringraziando i familiari del personale dello stormo, che col loro quotidiano supporto rappresentano una parte integrante del 15°”, ha concluso Savina.

Per l’81° 81° C.A.E.-“Centro addestramento equipaggi”, invece, si è espresso Andrea Vettore, Tenente colonnello e Comandante uscente dell’81° C.A.E.-“Centro addestramento equipaggi”, con le seguenti parole: “Vorrei esprimere tutta la mia gratitudine nei confronti del personale, dei veri professionisti che, negli anni, sono diventati la mia seconda famiglia e che dovranno essere orgogliosi di essere un’eccellenza dell’Aeronautica militare. Auguro, poi, il meglio al Comandante subentrante, certo che saprà fare la differenza al comando del centro addestramento. Ringrazio anche il Comandante di stormo, per la fiducia accordata durante il mandato, e, infine, vorrei ricordare chi è scomparso nell’assolvimento del dovere, auspicando che il loro esempio possa continuare ad essere sempre da guida per le azioni dei futuri componenti del centro”, ha terminato Vettore.

Dopo il consueto passaggio della bandiera e la pronuncia della formula di rito, Alfredo Pellegrino, Maggiore pilota e Comandante subentrante dell’81° C.A.E.-“Centro addestramento equipaggi”, ha preso la parole, esprimendosi così: “Mi piacerebbe elogiare lo spirito di sacrificio del personale del centro addestramento, persone capaci di anteporre il dovere militare ai propri interessi, non ultimo l’impegno durante la recente emergenza alluvione in Emilia-Romagna. Saluto e ringrazio il Comandante uscente e gli auguro buona fortuna per i futuri incarichi, inoltre ringrazio il Colonnello Savina per la fiducia accordata nell’affidargli l’incarico. Vorrei chiudere con un pensiero ai colleghi scomparsi nell’assolvimento dei compiti istituzionali”, ha terminato Pellegrino.