Proseguono i controlli predisposti in zona Stazione dal Questore Lucio Pennella

Proseguono a Ravenna servizi mirati di vigilanza e controllo predisposti dal Questore di Ravenna, Lucio Pennella, presso la stazione ferroviaria, le aree adiacenti a viale Farini e la zona dei giardini Speyer al fine di prevenire e contrastare i reati predatori e la criminalità diffusa.

Identificazioni di persone, denunce in stato di libertà, controlli di veicoli e avventori, nonché verifiche in merito alla regolarità sul territorio nazionale dei cittadini extracomunitari.

Nella giornata di mercoledì, il controllo capillare della zona interessata ha consentito di trarre in arresto una cittadina italiana, resasi responsabile del delitto di rapina ai danni di due coppie di anziani. La stessa, prima tentava di sottrarre una borsa adoperando immediatamente dopo violenza per darsi alla fuga e successivamente, nei confronti di altre due vittime, si impossessava di un portafoglio e ne conseguiva poco dopo una colluttazione per assicurarsi la refurtiva.

L’arrestata è stata tradotta in carcere in attesa dell’udienza di convalida dinanzi all’autorità giudiziaria. La posizione della medesima sarà oggetto di valutazione anche sotto il profilo amministrativo finalizzato all’emanazione della misura di prevenzione personale del Foglio di Via Obbligatorio.