Dopo l’alluvione recupero dei plessi scolastici a tempo di record

Con le attività del nido già ripartite e la riapertura ufficiale delle scuole il 15 settembre, Solarolo si prepara a riaccogliere gli studenti per il nuovo anno scolastico. Non era per nulla scontato, dopo i gravi danni subiti a tutto il patrimonio scolastico durante l’alluvione dello scorso 17 maggio, ma a Solarolo tutti i bambini e ragazzi da 0 a 14 anni possono iniziare regolarmente nel proprio Comune.

A sottolinearlo è in primis la Dirigente dell’istituto Comprensivo “BASSI” di Caste Bolognese e Solarolo, la Dottoressa Pamela Ausili, in una nota inviata al Sindaco di Solarolo: “La Dirigente esprime la propria grande soddisfazione e ringrazia l’Amministrazione Comunale di Solarolo per l’enorme lavoro svolto e il ripristino dei plessi scolastici fortemente danneggiati a seguito dell’alluvione in tempi record. Infatti in un lavoro incessante coordinato dall’ente locale, anche durante tutto il periodo estivo, la scuola dell’infanzia di Solarolo è stata interamente ristrutturata e appare accogliente e colorata. Grazie anche ai fondi stanziati ad hoc dal Ministero dell’istruzione e del Merito, l’istituzione scolastica in tempi minimi è riuscita a riacquistare tutti gli arredi e le attrezzature necessarie per la ripartenza. La scuola Ungaretti, seppur fortemente danneggiata dall’alluvione, è attualmente interessata da lavori di consolidamento sismico e si conta di tornare a breve in un plesso ristrutturato e anche più sicuro. Il plesso Pezzani ospiterà pertanto anche gli alunni della scuola Secondaria di I grado. Fortunatamente è un edificio non interessato pesantemente dagli eventi alluvionali e comunque il lavoro di ripristino degli spazi è stato eccellente, i grandi spazi a disposizione nell’edificio hanno consentito di ricavare aule spaziose e ambienti estremamente gradevoli anche per le scuole medie. La dirigente rivolge la sua gratitudine anche alle tante persone, enti, ditte, scuole che hanno contribuito economicamente, tramite cospicue donazioni, a sanare i danni e le perdite derivanti dall’alluvione e rinnova piena soddisfazione per il puntuale lavoro coordinato dall’Amministrazione comunale di Solarolo.”

Per l’Asilo Nido, la struttura più pesantemente danneggiata, si opererà con una sezione ospitata dalla Scuola per l’infanzia Paritaria S. Maria Assunta, alla quale vanno i ringraziamenti dell’Amministrazione per l’accordo di collaborazione stipulato. Un’altra sezione sarà ospitata nella Scuola dell’Infanzia Statale. L’anno è iniziato lunedì scorso (4 settembre) e a fine mese partiranno, come da programma, i nuovi inserimenti.

“Tre mesi fa ci siamo detti che la ripartenza dell’anno scolastico era il primo grande obiettivo della ricostruzione del paese. Ora il secondo è quello di terminare il recupero della Scuola Media e dell’Asilo Nido per riconsegnarli al paese totalmente ripristinati. Così come sarà fondamentale riuscire a recuperare i principali impianti sportivi ora inagibili come Palazzetto e Piscina. Per questi lavori però occorre avere la copertura economica richiesta e non ancora disponibile.” Questo il commento del Sindaco che chiude: “Voglio personalmente ringraziare l’Ufficio Tecnico e la nostra Squadra Operai che hanno svolto, in sinergia con le Istituzioni Scolastiche, un lavoro straordinario per rendere possibile questo primo importantissimo obiettivo che garantisce servizi fondamentali”