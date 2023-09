in centro è in corso l’allestimento per una convention di un operatore nazionale di telecomunicazioni che ha scelto Lugo e la cornice del Pavaglione

In questi giorni in centro è in corso l’allestimento per una convention di un operatore nazionale di telecomunicazioni che ha scelto Lugo e la cornice del Pavaglione.

La manifestazione si terrà martedì 12 settembre ma il Pavaglione sarà impegnato anche la giornata di mercoledì per il disallestimento e questo determina la necessità di trasferire in via Foro Boario gli operatori del mercato che normalmente sono nel quadriportico.

La viabilità sarà così modificata: dalle 5 alle 15 di mercoledì 13 settembre divieto di transito e di sosta con rimozione coatta in via Foro Boario, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Mentana, piazza Garibaldi, via Acquacalda e via Brignani; obbligo si svolta a sinistra in via Brignani per chi percorre via Foro Boario in direzione centro, obbligo di svolta a sinistra in via Acquacalda per chi arriva da via Mentana.

In via Gramsci, nel tratto tra via Foro Boario e via Concordia, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione coatta in via Gramsci (tra via Foro Boario e l’ingresso del parcheggio di piazza Casette Basse), senso unico con direzione da via Concordia all’ingresso del parcheggio di piazza Casette Basse, per consentire l’ingresso dei veicoli al parcheggio del centro commerciale.