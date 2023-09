Il servizio si perfeziona tramite liste di utenti collegate alle singole aree territoriali e frazioni

Nei mesi scorsi il Comune di Ravenna si è dotato del servizio di informazione telefonica Alert System, in particolare utilizzandolo a maggio per trasmettere messaggi di pubblica utilità legati all’emergenza alluvione, ma che può essere impiegato per diffondere qualsiasi comunicazione si ritenga utile far arrivare capillarmente alla cittadinanza. Si invitano quindi ad iscriversi al servizio coloro che ancora non lo avessero fatto, registrandosi attraverso il modulo presente al link https://registrazione.alertsystem.it/ravenna

Si informa inoltre che, per rendere il servizio sempre più efficace, si sta lavorando alla creazione di liste di utenti collegate alle singole aree territoriali e frazioni del comune di Ravenna, in modo tale da poter mandare messaggi mirati qualora ci siano informazioni da fornire ai cittadini di una specifica area o frazione.

Per la maggior parte dei cittadini che si sono autonomamente iscritti al servizio o i cui dati sono stati acquisiti d’ufficio essendo presenti negli elenchi pubblici, si dispone già di tutte le informazioni necessarie per la creazione di tali liste.

Alcuni altri dovranno invece fornire alcune informazioni mancanti in relazione al loro indirizzo e per questo riceveranno mercoledì 13 settembre messaggi sms o chiamate da Alert System con le indicazioni per completare i loro dati: si tratta delle famiglie di cui si dispone del solo recapito telefonico cellulare lasciato all’ufficio Istruzione al momento dell’iscrizione dei loro figli ai servizi scolastici; di alcuni cittadini che iscrivendosi autonomamente ad Alert System non hanno fornito i loro dati completi; e di alcuni altri cittadini e aziende i cui dati, pur già presenti in elenchi pubblici, erano comunque incompleti.

Sostanzialmente verrà chiesto di iscriversi o reiscriversi attraverso il modulo presente al link https://registrazione.alertsystem.it/ravenna

I messaggi e le telefonate con le istruzioni da seguire arriveranno rispettivamente da AlertSystem e dal numero 0544.485848.