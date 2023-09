Domani, giovedì 14 settembre, modifiche alla viabilità

Nel pomeriggio di giovedì 14 settembre l’accesso dei veicoli in Piazza Martiri della Libertà sarà interdetto per consentire i lavori di segnatura dei posteggi del mercato ambulante.

La chiusura della piazza partirà a conclusione del mercato cittadino per il tempo necessario alla conclusione dei lavori, ipotizzato per le ore 18 circa.