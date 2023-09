I lavori sulle provinciali 306R Riolese e 302R Brisighellese sono stati ritardati dai danni causati dall’alluvione, entro il fine settimana verranno eliminati i sensi unici alternati

Nel corso di questa settimana si ripristinerà la circolazione a doppio senso, eliminando gli impianti semaforici ad oggi istallati, presso due rilevanti cantieri della Provincia di Ravenna ubicati nelle vallate del fiume Senio e del fiume Lamone.

Il primo cantiere riguarda la messa in sicurezza del ponte della Chiusa posto a servizio della strada provinciale 306R Riolese nel comune di Riolo Terme, il secondo riguarda il consolidamento statico e sismico del rilevante muro di sostegno posto lungo la strada provinciale 302R Brisighellese in prossimità della località di Sant’Eufemia, nel comune di Brisighella.

Si tratta di due interventi in corso già prima dell’alluvione dello scorso maggio che, nonostante i danni e i rallentamenti dovuti all’evento alluvionale, sono proseguiti durante l’estate.

“Stiamo lavorando per la progressiva riapertura della viabilità, senza interferenze semaforiche, anche nei cantieri finalizzati al ripristino dei danni arrecati dall’alluvione di maggio scorso – spiegano il presidente della Provincia di Ravenna, Michele de Pascale e il consigliere delegato alla viabilità per la Provincia di Ravenna, Nicola Pasi. Nelle prossime due settimane è prevista l’eliminazione del senso unico alternato in altri due punti lungo la strada provinciale 306R Casolana, all’altezza dei chilometri 4 (tra la via Emilia e l’abitato di Riolo Terme) e 12 (tra gli abitati di Isola e quello di Borgo Rivola), in prossimità della località di Riolo Terme. La Provincia in questo periodo ha operato in somma urgenza, e resta in attesa dei finanziamenti per i restanti interventi”.