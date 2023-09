Il parco a lei intitolato si trova accanto al polo scolastico di Bagnacavallo

Nell’ambito del progetto “Sulla via dell’uguaglianza – Per una toponomastica femminile”, pensato dal Comune di Bagnacavallo per promuovere la parità di genere anche nelle intitolazioni cittadine, martedì 12 settembre l’area verde ricompresa tra via Togliatti e la piastra polivalente è stata intitolata a Maria Montessori.

Erano presenti la sindaca Eleonora Proni e la Giunta comunale.

L’evento è stato presentato dall’assessore ai Servizi alla cittadinanza Francesco Ravagli e dalla responsabile della Biblioteca “Taroni” Patrizia Carroli. È seguito, per il festival “Verde brillante”, il “Conciorto”, iniziativa a cura di Biagio Bagini e Gian Luigi Carlone che ha unito natura, tecnologia, musica e divertimento.

Maria Montessori, educatrice, pedagogista, filosofa, medico e scienziata italiana, è stata la prima donna a laurearsi in Italia in Medicina nel 1896. Il parco a lei intitolato si trova accanto al polo scolastico di Bagnacavallo.

Nel cartello provvisorio che è stato collocato all’interno del parco e che sarà prossimamente sostituito con quello definitivo è presente un QR code che rimanda all’apposita sezione realizzata sul sito del Comune dove è possibile consultare le schede biografiche di ciascuna intitolazione.

