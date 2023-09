Definiti i criteri

Come già annunciato dal Comune di Ravenna, sono stati definiti i criteri per l’esenzione dal pagamento della Tari 2023 da parte delle famiglie e delle imprese colpite dall’alluvione.

Saranno esentati dal pagamento i cittadini e le imprese che rientrano nelle seguenti categorie:

soggetti ai quali è stata o sarà accolta la richiesta del “Contributo di immediato sostegno – Cis”

soggetti ai quali è stata o sarà accolta la richiesta del “Contributo di autonoma sistemazione – Cas” e al 30 giugno 2023 non erano ancora rientrati nella propria abitazione

soggetti ai quali è stata o sarà accolta la richiesta di “Adesione al fondo donazioni alluvione del Comune di Ravenna” (la richiesta dovrà essere presentata entro il 16 ottobre )

) soggetti ai quali sarà accolta la richiesta (da presentare entro il 22 settembre alla Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna), del “Contributo straordinario alle imprese per il ristoro dei danni subiti dagli eventi alluvionali del mese di maggio 2023”.

Inoltre, visto che tali richieste sono ancora in corso di verifica e/o di presentazione, i termini di pagamento della Tari 2023 verranno posticipati al 29 febbraio 2024 per tutti coloro che hanno presentato le suddette domande e siano in attesa dell’esito ed eventualmente dovessero pagare la Tari per mancato accoglimento della richiesta o perché relativa ad immobili diversi da quelli indicati nelle domande presentate.

Si precisa infine che tutti coloro che avessero già eventualmente pagato la Tari e risultassero possedere i requisiti per usufruire dell’esenzione otterranno il rimborso di quanto versato da Ravenna Entrate Spa.