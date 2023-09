Scambio di doni e momento di importante conoscenza e approfondimento rispetto alle attività e tematiche sensibili di carattere sociale

Nella tarda mattinata di venerdì 15 settembre il Presidente della Onlus ‘Il Terzo Mondo ODV,’ Charles Tchameni Tchienga, é stato accolto in Prefettura dal Dr Castrese De Rosa, Prefetto di Ravenna.

Una seduta di cordialità che rientra nella carrellata di incontri iniziata con le istituzioni e la società civile nell’ambito del progetto di cooperazione sportiva e solidale del trofeo ” Josianne Tchameni ” nonché la giornata ravennate dell’integrazione multietnica ideato dalla Onlus stessa e di cui la VI edizione si è svolta il 2 settembre 2023 presso il Campo Sportivo di Punta Marina.

È stato un importante momento di scambio, di conoscenza e approfondimento rispetto alle attività e tematiche sensibili e a carattere sociale che l’associazione Il Terzo Mondo ODV svolge sia sul territorio ravennate che nel campo della cooperazione internazionale attraverso lo sportello del sorriso sito in via Grado 30.

Dopo una vista del palazzo guidato dal Sig. Prefetto di persona, Tchameni oltre ad offrire al Prefetto di Ravenna la maglia della 6°edizione del trofeo “Josianne Tchameni” , ha anche consegnato al Dr Castrese De Rosa un riconoscimento per la stima e la considerazione rispetto agli impegni assunti dalla prefettura di Ravenna nei confronti di tutti i cittadini, nonché dal Dottore stesso in prima fila. In particolare il coordinamento e l’accoglienza dei migranti tra cui anche i bambini, salvati in alto mare dalla Nave ‘Ocean Viking’ e sbarcati per la seconda volta a Porto Corsini.

A sua volta, il Prefetto di Ravenna ha offerto al presidente Tchameni la dipinta storia di Ravenna e un bellissimo piatto completamente fatto di mosaico.

É stato un incontro cordiale e profondo per entrambe le parti.