Per consentire il passaggio delle imbarcazioni coinvolte in “Sport in Darsena” e “Navigare per Ravenna”

Per consentire il passaggio delle imbarcazioni partecipanti alle manifestazioni “Sport in Darsena” e “Navigare per Ravenna”, dalle 10 alle 11 di martedì 19 settembre, è prevista l’apertura del ponte mobile, che pertanto sarà chiuso alla circolazione.

Traffico quindi deviato per un’ora da via Attilio Monti: i veicoli leggeri (di massa a pieno carico inferiore alle 5 tonnellate) potranno percorrere il percorso alternativo da via Trieste, via Darsena, via Antico Squero e via delle Industrie.