Prosegue il percorso di efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione che l’Amministrazione comunale di Bagnacavallo sta portando avanti da diversi anni.

In particolare, i nuovi lavori riguarderanno l’intera frazione di Villa Prati, le vie Cocchi, Viazza Nuova, Viazza Vecchia e Aguta a Villanova, mentre a Glorie si lavorerà nelle vie Reale, Basilica, Aguta e nella pista ciclopedonale che collega la via Aguta con il campo sportivo, coprendo in tal modo l’intera frazione. Gli interventi riguarderanno anche la via Cadorna e il parco di via Balilla Pratella a Bagnacavallo.

Tali lavori di efficientamento energetico, che inizieranno nei prossimi giorni, prevedono in tutto l’installazione di oltre 170 nuove lampade led a basso consumo al posto delle attuali a vapore di sodio.

L’intervento, dell’importo di 90mila euro, è realizzato dal Comune di Bagnacavallo tramite risorse finanziate dal Pnrr.

«Da tempo abbiamo deciso, come amministrazione, di avviare un piano di efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica – sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici Francesco Ravagli – garantendo al contempo notevoli risparmi economici e un minor impatto ambientale. Inoltre, con questo intervento vogliamo assicurare anche nelle nostre frazioni una maggiore sicurezza per la circolazione grazie a una migliore illuminazione.»