La cerimonia si è svolta lo scorso 16 settembre al campo da baseball di Via Rivalona a Godo. Il Comune piemontese gemellato a Russi ha finanziato il nuovo gruppo di continuità perso durante l’alluvione

Lo scorso 16 settembre al campo da baseball di Via Rivalona a Godo è stata inaugurata la targa di ringraziamento al Comune di Saluggia (Vercelli), gemellato col Comune di Russi, per essersi fatto carico di finanziare il nuovo gruppo di continuità del campo da baseball perso durante l’alluvione di maggio. Anche grazie alla generosità del Comune piemontese, la squadra del baseball Godo ha potuto così riprendere le partite in casa e gli allenamenti, in tempo utile per l’avvio del campionato. La targa è stata collocata sul retro del dugout di casa base.

Come è noto, il campo da baseball di Godo è stato completamente sommerso dall’alluvione dello scorso maggio, che ha provocato gravi danni alle infrastrutture, agli arredamenti, alla tecnologia e al gruppo elettrogeno, oltre a gravi danni al campo stesso. «Nel giro di appena un mese – ha sottolineato il Presidente della Società Baseball e Softball Godo, Carlo Naldoni, nel suo intervento di ringraziamento – grazie agli instancabili sforzi e all’entusiasmo dei volontari della società, nonché al determinante appoggio e concreto aiuto del Comune di Russi, dimostratosi molto sensibile ai nostri problemi, e di decine di concreti atti di solidarietà a livello nazionale e internazionale, il campo è stato ripristinato e questo ha consentito alla squadra di serie A del Godo Baseball, e alle squadre giovanili interessate, di poter svolgere regolarmente i loro campionati».

Alla cerimonia erano presenti per il Comune di Saluggia la Vice Sindaca Adelangela De Maria e la Consigliera comunale Margherita Cotevino, per il Comune di Russi la Sindaca Valentina Palli e gli Assessori Mirco Frega e Jacta Gori.

«Il Comune di Saluggia – ha ricordato la Sindaca Valentina Palli – ha donato 15 mila euro per il ripristino del gruppo di continuità. La grande sensibilità e solidarietà che si è manifestata dopo l’alluvione ha ancora una volta dimostrato la popolarità, il rispetto e l’ammirazione verso una società sportiva che ormai da 60 anni si esprime al meglio sui campi da baseball e che può vantare oltre 30 anni di militanza nella massima serie del campionato italiano FIBS, così come nelle competizioni di tutte le giovanili, a cui va il grande merito di formare ragazzi e talenti che saranno il nostro futuro».

«L’Amministrazione comunale – ha aggiunto l’Assessore allo Sport, Mirco Frega – è stata orgogliosa di poter aiutare una società sportiva che si è rimboccata le maniche e che in tempo record ha ripulito il campo dai resti dell’alluvione, dimostrando la sua prontezza non solo sul campo da gioco, ma anche nella difficile sfida della ripartenza».