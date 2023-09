L’uomo era anche in possesso di un’arma da fuoco con cartucce inserite e pronte all’uso. Per lui è scattato il divieto di ritorno per 4 anni nel Comune di Ravenna

Lunedì notte, durante i servizi mirati di controllo del territorio predisposti dal Sig. Questore di Ravenna, Lucio Pennella, finalizzati al contrasto dei reati predatori e del crimine diffuso, la Polizia di Stato ha intercettato e fermato un cittadino straniero alla guida di autoveicolo rubato.

Lo stesso, trovato in possesso di un’arma da fuoco con cartucce inserite e pronte all’uso, poco prima di esser intercettato tentava con l’autovettura in uso di infrangere la vetrata di un esercizio commerciale.

Il soggetto, resosi protagonista dei reati lui ascritti, è stato tratto in arresto per detenzione di arma clandestina e denunciato in stato di libertà per il reato di ricettazione e tentato furto, con successiva convalida dell’Autorità Giudiziaria e applicazione della custodia cautelare in carcere.

Inoltre è stata data per la prima volta applicazione del Decreto “Caivano”, il quale ha aumentato di un anno la durata massima del divieto di rientro nei comuni dai quali si è stati allontanati. Nei confronti del reo, difatti, su proposta della Divisione Anticrimine, il Questore ha disposto la misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio con divieto di ritorno per quattro anni dal Comune di Ravenna.