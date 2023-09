Lo schianto nel primo pomeriggio in una via della periferia

Grave incidente questo pomeriggio a Faenza, all’incrocio tra via Volta e via Galvani. Secondo una prima ricostruzione un 62enne, in sella a un vecchio motorino Piaggio ‘Ciao’ stava percorrendo via Galvani con prospettiva di marcia verso il centro città quando dalla direzione opposta una donna, al volante di una vecchia berlina tedesca, all’altezza dell’incrocio con via Volta ha iniziato la manovra di svolta a sinistra. I due mezzi sono entrati in collisione e il conducente del Ciao è caduto a terra. Scattato l’allarme sul posto sono arrivati i mezzi del 118 che hanno trasportato l’uomo all’ospedale Bufalini con un codice di massima gravità.