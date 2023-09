Domenica 24 settembre, dalle ore 9.30 in piazza Farini e nel giardino della Rocca



La Pubblica Assistenza Città di Russi invita tutta la cittadinanza a partecipare alla festa in occasione dei suoi primi 40 anni di attività di volontariato, in programma domenica 24 settembre in piazza Farini a partire dalle ore 9.30.

Nata nel 1983 grazie alla volontà di un gruppo di cittadini spinti dalla necessità di dare una risposta di primo soccorso e di aiuto alla cittadinanza, la Pubblica Assistenza di Russi ha ben presto allargato la propria attività anche ai trasporti sociali, permettendo così a molti cittadini, anziani o persone sole, di raggiungere centri ospedalieri e ambulatori medici per visite o terapie.

«Questo importante traguardo – sottolinea il Presidente Enrico Castellari – è stato raggiunto grazie all’impegno e alla disponibilità di tutti i volontari passati e presenti, che hanno dedicato parte del loro tempo per aiutare le persone fragili e bisognose. La Pubblica Assistenza, nel ricordare questo anniversario, vuole anche ringraziare la grande generosità dei cittadini di Russi che hanno permesso all’Associazione di continuare a garantire un servizio importante alla comunità».

PROGRAMMA

Ore 9.30 – In Piazza Farini raduno dei mezzi della P.A. di Russi e delle P.A. della Romagna

Ore 9.45 – Inaugurazione dei nuovi mezzi per trasporti sociosanitari ed esposizione del pannello in mosaico dedicato ai Volontari

Ore 10.45 – Ritrovo nel giardino della Rocca «T. Melandri» e saluto delle Autorità

Ore 11.15 – Consegna ai Volontari del ricordo del 40° anniversario

Al termine brindisi e buffet di buon augurio.

In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà presso il Teatro comunale, in via Cavour 10.

Per informazioni:

Pubblica Assistenza Russi

Tel. 0544 583332 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 11.30 e dalle ore 15 alle 17)

Email: info@parussi.it, parussi1@virgilio.it.