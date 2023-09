Continuano i controlli sul traffico pesante: nei primi 8 mesi dell’anno oltre 16mila euro di multe in totale

La Polizia locale di Ravenna – Ufficio strumentazione tecnica e controllo trasporto pesante, nell’ambito dei controlli sul rispetto delle norme sulla circolazione di mezzi pesanti in entrata e uscita dalla zona portuale di Ravenna, ha proceduto ad effettuare accertamenti su un autocarro turco e sul suo conducente. Dalla verifica con strumentazione e software “police controller” è emerso che il conducente, di nazionalità turca, non aveva rispettato le norme relative ai tempi di guida e riposo.

Dagli accertamenti in banca dati, inoltre, è risultato che era stato sottoposto al medesimo controllo nei primi giorni di settembre, da parte degli agenti della Polizia stradale di Udine, i quali avevano accertato e sanzionato il conducente per la medesima violazione. Gli agenti hanno proceduto alla contestazione di sanzioni per un totale di oltre 700 euro che il conducente, in quanto straniero, ha dovuto conciliare immediatamente prima di poter riprendere il suo viaggio.

Nei primi 8 mesi dell’anno diversi sono stati i controlli eseguiti dal personale della Polizia locale e numerose le sanzioni accertate per un ammontare di oltre 16mila euro: in particolare sono stati 70 i divieti di transito, 4 le perdite di carico, 15 le violazioni per il mancato rispetto dei tempi di riposo e 7 per l’uso non conforme del prescritto cronotachigrafo.

Secondo la Commissione europea per la mobilità e i trasporti, il mancato rispetto delle norme che garantiscono i tempi di riposo e quindi preservano la stanchezza degli operatori alla guida di tali mezzi, svolge un ruolo decisivo, pari al 10-20% dei casi, nella causa degli incidenti stradali.