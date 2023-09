La cerimonia a Siracusa alla presenza dei Presidenti Sergio Mattarella e Frank-Walter Steinmeier

Nei giorni scorsi il teatro comunale di Ortigia di Siracusa ha ospitato la cerimonia di consegna della seconda edizione del ‘Premio dei Presidenti per la cooperazione comunale tra Italia e Germania, promosso dalla Direzione generale per l’Europa del Ministero Affari Esteri e Cooperazione internazionale, che prende il nome dai Presidenti Mattarella e Steinmeier che, nell’ambito di un incontro con i Sindaci italiani e tedeschi tenutosi a Milano il 17 settembre 2020, hanno voluto dar vita a questa iniziativa, tesa a rafforzare la cultura di pace e la stabilità democratica in Europa attraverso l’impegno congiunto a livello locale. Durante la cerimonia di Siracusa, presieduta dai due presidenti unitamente agli ambasciatori di Germania e Italia (Hans-Dieter Lucas e Armando Varricchio), sono stati consegnati cinque premi destinati a città e co-muni italiani e tedeschi uniti da accordi di gemellaggio o di partenariato.

Tra i comuni premiati oltre i 40mila abitanti, hanno ricevuto il riconoscimento Faenza e Schwäbisch Gmünd che hanno presentato il progetto ‘One day at the European Parliament’ nato per sviluppare il tema dell’in-tegrazione europea e rivolto alle giovani generazioni per offrire un’esperienza diretta sulle funzioni e sul lavoro delle istituzioni europee con l’obiettivo di creare un percorso di riflessione e di educazione ai valori europei. Focus della progettualità è la preparazione e l’organizzazione di due simulazioni del Parlamento Europeo, con il coinvolgimento diretto di un centinaio di studenti delle città di Faenza e Schwäbisch-Gmünd. Alla cerimonia, in rappresentanza del Comune di Faenza, Davide Agresti, assessore al Welfare, Eu-ropa e Smart City, che ha ritirato il riconoscimento.

“Ricevere questo riconoscimento direttamente dai Presidenti -spiega l’assessore Agresti – è stato un onore ed è una responsabilità. Ci invita a proseguire il lavoro di progettualità che da anni vede coinvolte le nostre città negli scambi scolastici, culturali, sportivi. È un invito, inoltre, a continuare a lavorare sulla progetta-zione europea e sulle nostre relazioni internazionali, un modo per ottenere nuove opportunità e risorse per il nostro territorio”.