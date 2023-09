La vittima è un uomo di 47 anni, Christian Battaglia. L’assassino, un 62enne, avrebbe già confessato

Un uomo di 47 anni è stato ucciso nella notte tra mercoledì 20 e giovedì 21 settembre in un appartamento in via Cura. Secondo i primi riscontri, il fatto sarebbe scaturito da una lite, iniziata altrove, presumibilmente in piazza Baracca (dove era già intervenuta una volante), per futili motivi.

La vittima, Christian Battaglia, sarebbe stata colpita con un coltello attorno alle 22.30. Inutili purtroppo i soccorsi, l’uomo è deceduto dopo circa mezz’ora in Ospedale. La Polizia di Stato ha già individuato un 62enne, Mario Antonio Iadicicco, sospettato del delitto e subito fermato e accompagnato in Questura. Quest’ultimo, secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, avrebbe sostanzialmente confessato, ammettendo al Pm di aver sferrato una coltellata.