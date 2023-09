Al salone estense della Rocca di Lugo l’incontro alla presenza dei sindaci dell’Unione

Giovedì 21 settembre 2023 si è tenuta al Salone Estense di Lugo una conferenza stampa per presentare ciò che le Fondazioni Specchio dei Tempi e Specchio d’Italia hanno fatto e stanno facendo nei Comuni dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna per il ripristino di strutture scolastiche compromesse dall’alluvione e per sostenere piccole e medie imprese nella ripartenza.

Presenti il Presidente della fondazione Specchio dei tempi e Specchio d’Italia, Lodovico Passerin d’Entrèves, i sindaci dei comuni dell’Unione, i dirigenti scolastici, le piccole attività, le famiglie, gli agricoltori e gli allevatori beneficiari, nonché alcuni dei principali sostenitori della raccolta fondi: Alberto Dalmasso, co-founder e CEO di Satispay, Matteo Liberali, Presidente e CEO di LU-VE Group, che insieme a Lavazza e Iveco Group, hanno fortemente contribuito alla raccolta fondi promossa dalla Fondazione.

Le Fondazioni Specchio dei tempi e Specchio d’Italia si sono infatti mobilitate sin dal primo giorno d’emergenza raccogliendo 2.429.587 euro da 72.284 donatori.

Con queste risorse è stato possibile avviare un programma di assistenza agli alluvionati e di ripristino di edifici scolastici in molti dei luoghi colpiti dall’alluvione, da Tredozio e Modigliana, fino a Forlì e comuni e attività in tutta la Provincia di Ravenna.

In Bassa Romagna sono quattro gli interventi finanziati: il palazzetto sportivo Lumagni di Lugo (intervento concluso il 5 settembre), la scuola primaria Torchi di Massa Lombarda (intervento concluso il 10 settembre), la scuola materna Capucci di Lugo (intervento in corso). Sempre fra luglio ed agosto è stata avviata la progettazione dell’asilo-nido di Sant’Agata sul Santerno (progettazione conclusa, in fase di assegnazione lavori, conclusione stimata febbraio 2024). A settembre un contributo è stato messo a disposizione del comune di Bagnacavallo per il ripristino della scuola primaria.

A giugno è stato inoltre lanciato un bando che ha consentito a 160 piccole e piccolissime attività alluvionate di ricevere un contributo immediato di 3.000 euro ciascuna.

«Specchio si è attivato immediatamente per sostenere le comunità colpite, affiancando ai tradizionali e generosi donatori, nuove tecnologie di raccolta, che hanno coinvolto oltre 70.000 persone in tutto il Paese – ha spiegato Lodovico Passerin d’Entrèves, Presidente di Fondazioni Specchio dei tempi e Specchio d’Italia -. Sono già stati distribuiti o impegnati 2,2 milioni di euro che hanno permesso di sostenere 160 piccole imprese, 9 istituti scolastici, famiglie, agricoltori e allevatori».

«Siamo grati a Fondazione Specchio dei Tempi e Specchio d’Italia per la grande solidarietà dimostrata nei confronti della nostra comunità – ha dichiarato Eleonora Proni, Presidente Unione dei Comuni della Bassa Romagna -. Grazie alla generosità dei donatori il nostro territorio è riuscito a risolvere alcune criticità causate dall’alluvione di maggio, permettendoci di rimettere in sesto le scuole, il Pala Lumagni e dando un sostegno alle aziende. A loro va tutta la mia gratitudine anche a nome di tutti i Sindaci dell’Unione».