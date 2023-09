Sequestrati circa 27 kg di sostanza stupefacente, arrestato un uomo che era stato fermato per un controllo in zona Bagnacavallo

Prosegue l’impegno costante delle Fiamme Gialle ravennati nell’ambito dei servizi di controllo economico del territorio e a contrasto dei traffici illeciti, che ha portato, nelle ultime settimane, a sequestrare diverse quantità di sostanze stupefacenti, nonché a segnalare 11 soggetti, di cui 9 all’Autorità Prefettizia.

Nell’ambito di tali attività è anche stato tratto in arresto un soggetto che coltivava presso la propria abitazione piante di marijuana: i finanzieri del Gruppo di Ravenna, impiegati in controlli su strada nella zona di Bagnacavallo, hanno fermato un automezzo condotto da un cittadino italiano, ricevendo dal cane antidroga “KENYA” la segnalazione della probabile presenza di sostanze stupefacenti. L’ispezione del mezzo dava esito negativo, ma l’insistenza del cane lasciava presumere che l’odore della droga fosse rimasto sulla persona e sugli abiti del soggetto. Di qui la decisione di procedere ad una perquisizione del domicilio del conducente, dove sono state rinvenute 13 piante di marijuana occultate tra altri alberi da frutto.

Nel corso dell’operazione sono stati sequestrati circa 27 chilogrammi di sostanza stupefacente, consistente anche in 11 grammi di hashish e altre piante essiccate pronte ad essere confezionate, nonché un bilancino di precisione ed una macchina per il sottovuoto, con la quale erano state già preparate 3 buste, verosimilmente predisposte per una successiva cessione. Sequestrati anche 3.000 euro in contanti, ritenuti provento di tale attività.

Dopo aver proceduto alle operazioni di fotosegnalamento, si è proceduto all’arresto del soggetto, che è stato condotto presso la propria abitazione, ove è rimasto in stato di detenzione in attesa del processo per direttissima.

Il servizio testimonia ulteriormente il costante impegno della Guardia di Finanza nella prevenzione e repressione dell’uso e dello spaccio di sostanze stupefacenti, a tutela della collettività e soprattutto della salute dei cittadini.