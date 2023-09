L’evento è stato rinviato per maltempo

In seguito al rinvio della manifestazione Sport in Darsena, a causa delle condizioni meteo non favorevoli, il Comune di Ravenna comunica che domani, domenica 24 settembre, non ci sarà nessuna apertura del ponte mobile, che quindi rimarrà regolarmente aperto alla circolazione.

In precedenza erano state previste due interruzioni alla circolazione, dalle 11.30 alle 12 e dalle 16.15 alle 16.45, per consentire il passaggio delle imbarcazioni coinvolte nella manifestazioni.