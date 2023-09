Punto della situazione sul delitto avvenuto nelle campagne di Castel Bolognese il 29 ottobre del 2022

Proseguono le indagini relative all’omicidio di Felice Orlando, avvenuto nelle campagne di Castel Bolognese il 29 ottobre del 2022. I Carabinieri del RIS di Parma saranno oggi nuovamente a Ravenna per un punto di situazione che si terrà presso la locale Procura della Repubblica, assieme ai colleghi del Reparto Operativo – Nucleo Investigativo, alla presenza del Sostituto Procuratore titolare dell’indagine, Dott.ssa Silvia Ziniti.

Finora, sono stati svolti diversi esami di laboratorio, eseguiti a seguito dei numerosi sopralluoghi di polizia scientifica effettuati in conseguenza dell’evento omicidiario tra cui repertamenti di tracce biologiche, scansioni tridimensionali sul luogo dell’evento, estrazioni e profilazioni di dati genetici, perizie balistiche\fonometriche.

Il fatto

Sono stati i familiari dell’uomo a trovare il corpo senza vita del 49enne Felice Orlando nella mattinata di domenica 30 ottobre 2022, in un campo coltivato nei pressi di via Barignano, nelle campagna tra Castel Bolognese e Solarolo, nei pressi del Mulino Scodellino, prima delle 11. L’uomo, in abiti da caccia, era riverso in un canale di scolo profondo circa un metro e presentava due ferite d’arma da fuoco, una alla schiena e una alla nuca. Ma l’arma del delitto, verosimilmente un fucile da caccia calibro 12, non è stata ritrovata.